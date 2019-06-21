В Сочи приступили к сносу самовольно построенной пятиэтажки по улице Урицкого

Собственник земельного участка и незаконно возведенного на нем пятиэтажного дома в Сочи на улице Урицкого самостоятельно приступил к демонтажу объекта. Об этом сообщили в мэрии курорта.

Сносить дом, по данным горадминистрации, должна была подрядная организация в соответствии с решением суда. Однако в таком случае, собственник земли мог бы остаться без земельного участка. Поэтому он заключил с мэрией соглашение, согласно которому собственник самостоятельно демонтирует объект и сохраняет за собой землю. Работы планируется завершить в течение месяца.

Сообщается, что данный объект должен был стать домом на одну семью, однако застройщик превысил площадь, пятно застройки, вышел за «красные линии» и нарушил предельную этажность. Всего на территории Сочи (в основном в Адлерском районе, где в Имеретинской низменности запрещено строить высотные многоквартирные объекты) к сносу судом приговорены 54 самовольно построенных объекта.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, мэр Сочи Анатолий Пахомов накануне заявил, что готов пойти на мировую с жителями самостроев, которые уже заехали в самовольно построенные жилые дома и приобрели в них квартиры, не зная, что объекты незаконные. В случае, если дома безопасны и у них есть подключения ко всем коммуникациям (или возможность подключения) власти Сочи готовы узаконить их.

Василий Хитрых