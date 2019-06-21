СК проверяет обращение студента-сироты к Путину с жалобой на поборы в вузе

Следственные органы СК России по Челябинской области проводят проверку по факту нарушения прав студента-сироты. Молодой человек направил обращение на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, в котором рассказал о том, что с него незаконно берут плату за проживание в общежитии вуза.

«Для проверки факта возможного злоупотребления полномочиями со стороны должностных лиц вуза следственными органами СК РФ по Челябинской области организовано проведение доследственной проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение»,– сообщает пресс-служба СУ СК по региону.