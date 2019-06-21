СКР привлекли нарушения в Красноярске после прямой линии президента

Следственные органы начали проверку нарушений в микрорайоне Солнечный Красноярска, на которые пожаловалась местная жительница во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает Следственный комитет России. Проверка проводится по поручению главы следкома Александра Бастрыкина. «Следователи тщательно изучат обстоятельства нарушения прав граждан и дадут правовую оценку должностным лицам, допустившим нарушения»,— говорится в сообщении.

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Накануне на прямую линию с президентом Владимиром Путиным обратилась жительница Красноярска Ксения Бессонова. По ее словам, в микрорайоне Солнечный не хватает социальной инфраструктуры, а территорию для будущего парка застроили коммерческим жильем. Президент поручил губернатору Александру Уссу лично проверить ситуацию. Руководитель региона сказал, что инфраструктура в микрорайон не идеальна, отметив, что не знал о передаче парковой территории под жилье.

В этот же день Александр Усс вместе с мэром Сергеем Ереминым провели выездное совещание в микрорайоне. По словам губернатора, к микрорайону примыкают пустующие земли Емельяновского района. «В ближайшее время будут решены вопросы передачи земель от одного муниципалитета другому. А в следующем году после обсуждения концепции и функционала парка с жителями Солнечного будет начата работа по его созданию»,— цитирует Александра Усса пресс-служба правительства региона.

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Юлия Сасевич