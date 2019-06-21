Новосибирский оппозиционер первым подал документы об участии в выборах мэра

Координатор штаба оппозиционера Алексея Навального в Новосибирске Сергей Бойко первым сдал документы в избирком о своем выдвижении на осенние выборы главы города. «Сегодня утром мне выдали направление на открытие счета и расписку в приеме документов. Сейчас я официально кандидат в мэры»,— сообщил “Ъ-Сибирь” господин Бойко.

По словам кандидата, теперь ему нужно открыть избирательный счет и оплатить подписные листы. Оппозиционер добавил, что ему необходимо собрать почти 6,5 тыс. подписей (с запасом 10%).

Выборы мэра пройдут 8 сентября 2019 года по однотуровой системе. О намерении баллотироваться заявили мэр-коммунист Анатолий Локоть, независимый депутат горсовета Наталия Пинус, бизнесмен Сергей Проничев (Партия роста), общественник Олег Викторович (Партия дела), беспартийный член фракции ЛДПР в новосибирском заксобрании Дарья Украинцева («Зеленые»), координатор реготделения ЛДПР Евгений Лебедев и бывший вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой.

Подробнее о грядущих выборах мэра — в материале “Ъ-Сибирь” «Несистемная оппозиция системному оппозиционеру»

Юлия Сасевич