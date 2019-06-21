«Интерфакс»: Капитальные вложения «Уралкалия» в 2019 году будут сопоставимы с прошлогодними

Капитальные вложения «Уралкалия» в этом году будут сопоставимы с уровнем 2018 года, заявил «Интерфаксу» генеральный директор компании Дмитрий Осипов.

В прошлом году capex компании вырос на треть - до $358 млн. При этом инвестиции в расширение мощностей были снижены на 15%, до $141 млн.

В то же время затраты на поддержание мощностей выросли более чем в 2 раза - до $217 млн, оказавшись на максимальном уровне за последние 5 лет.

«Уралкалий» в настоящее время обсуждает инвестпрограмму до 2030 года, сказал Осипов, выступая на конференции «Россия-Африка» в Москве. По его словам, компания ставит перед собой задачу увеличения мощностей в соответствии с ростом рынка, чтобы «как минимум сохранить рыночную долю» и уровень производства.

Весной 2015 года совет директоров «Уралкалия» утвердил инвестпрограмму до 2020 года общим объемом $4,5 млрд. Однако позднее компания начала выкуп акций с рынка, что в совокупности со снижением цен на калий привело к росту долговой нагрузки. В результате с 2015 года «Уралкалий» сократил инвестиции в рост мощностей и сдвинул сроки реализации основных проектов: Усть-Яйвы, Половодово и нового рудника «Соликамск-2».

Теперь компания планирует запустить новый рудник «Соликамск-2» в 2024 году, Половодово - в 2027 году. Выход на полную мощность по этим проектам запланирован на 2027 и 2030 годы соответственно, Усть-Яйвинского рудника - на 2026 год.

Общая стоимость инвестпроектов компании, включая также строительство новой производственной линии на БКПРУ-4 (+1,5 млн тонн с 2023 года), оценивается в 194,2 млрд рублей, говорилось в презентации Пермского края к отраслевому совещанию у вице-премьера РФ Дмитрия Козака. Из них освоено 29,1 млрд руб.

Усть-Яйва должна заместить выбывающие мощности рудника «Березники-2», в то время как новая шахта «Соликамск-2» строится для отработки оставшихся запасов аварийного рудника. Чистый прирост мощностей должен дать проект Половодово (2,8 млн тонн).

В прошлом году «Уралкалий» произвел 11,5 млн тонн хлоркалия.