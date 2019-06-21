Российские ученые разрабатывают камеру для определения утечек на МКС

Институт астрономии РАН разрабатывает ультрафиолетовую камеру для проверки утечек на Международной космической станции (МКС), сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе Михаил Сачков. «Мы сейчас для МКС делаем ультрафиолетовую камеру. Она смотрит утечки на самой станции, если есть какая-то негерметичность отсеков и идет утечка кислорода со станции, ее камерой определяют»,— сказал он.

Затем «Роскосмосу» предстоит принять решение о дальнейшей судьбе камеры. В будущем для космонавтов могут написать инструкцию, как ею пользоваться.

30 августа 2018 года в обшивке «Союза» обнаружили отверстие, когда датчики на МКС показали небольшое снижение давления воздуха. Космонавтам удалось найти и загерметизировать дыру.

Один из космонавтов рассказал, что отверстие в «Союзе» просверлили изнутри. После инцидента все этапы сборки кораблей «Союз» взяли под видеонаблюдение.

О расследовании повреждения космического корабля читайте в публикации “Ъ” «“Союз” нарушимый».