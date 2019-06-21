В Пензенской области удалось снизить количество проверок в отношении бизнеса на 7,4%

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил о намерении идти в сторону упрощения ведения бизнеса. Об этом он сказал, комментируя вопрос пензенского предпринимателя - директора компании «Ванюшкины сладости» Николая Кузякова президенту Владимиру Путину о многочисленных проверках бизнеса.

По словам господина Белозерцева, в прошлом году количество плановых проверок в отношении бизнеса удалось снизить на 7,4%. В рейтинге Минэкономразвития РФ по уровню реформы контрольно-надзорной деятельности Пенза занимает 11 место.

«В регионе внедрен комплекс мер, направленных на выявление в нормативных актах положений, вводящих избыточные барьеры для бизнеса. По данному направлению работы Пензенская область входит в группу регионов с наивысшими показателями. Но это не значит, что у нас все хорошо, поэтому я как глава региона нацеливаю органы власти всех уровней максимально активно вовлекать предпринимательское сообщество в обсуждение и формирование планов мероприятий, направленных на снятие существующих нормативных ограничений при ведении бизнеса», - уточнил глава региона.

Иван Сергеев