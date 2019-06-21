Омский губернатор назвал прямую линию с президентом «хорошей встряской»

Губернатор Омской области Александр Бурков считает, что прямая линия с президентом Владимиром Путиным стала «хорошей встряской». «Из Омской области в эфир попал только один вопрос. Но обращений было гораздо больше. Мы рассмотрим каждый случай и дадим жителям четкий и понятный ответ: что и когда будет сделано, чтобы решить проблемы»,— приводит слова Александра Буркова пресс-служба правительства региона. Губернатор отметил, что если жители обращаются напрямую к главе государства, то «кто-то их в регионе не услышал, не доработал, не захотел помочь и решить ту или иную проблему».

Напомним, во время эфира к президенту обратился житель микрорайона Старый Кировск в Омске Роман Дмитриев. Он пожаловался на резкий рост платы за вывоз мусора в частном секторе, где он живет. По его словам, за последнее время тариф вырос с 90,27 до 266 руб. в месяц. Господин Путин заявил, что «такого не должно быть», отметив, что «обязательно попросит» Федеральную антимонопольную службу России обратить внимание на проблему. Вскоре следственные органы начали собственную проверку этих сведений.

Как проходила прямая линия — в материале “Ъ” «У прямства есть свои плюсы»

Илья Галагуз