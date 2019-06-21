Чеченский правозащитник Титиев выходит на свободу по УДО

Руководитель чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев, осужденный на четыре года колонии-поселения за хранение наркотиков, в пятницу выйдет на свободу после вступления в силу решения об условно-досрочном освобождении (УДО). В заключении он провел 527 дней, сообщил «РИА Новости» адвокат правозащитника Петр Заикин.

«Будем встречать 21 июня, скорее всего, после десяти утра. Титиев пробыл в заключении с 9 января 2018-го по 21 июня 2019 года»,— сказал он. Ожидается, что встречать правозащитника приедут родственники, коллеги и друзья, которые присутствовали практически на каждом судебном заседании.

Напомним, 18 марта 2019 года господин Титиев был признан виновным в хранении 200 г марихуаны. Оюб Титиев свою вину не признал.

Он был задержан в начале января прошлого года. В его машине был обнаружен пакет с марихуаной. Как подчеркивал правозащитник, его доставили в Курчалоевское РОВД, а затем еще раз инсценировали задержание.

О решении суда по УДО читайте в публикации “Ъ” «Глава чеченского “Мемориала” свое отбыл».