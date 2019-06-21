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Руперт Мердок перенес пневмонию

Медиамагнат Руперт Мердок восстанавливается после перенесенной около трех недель назад пневмонии, сообщает CNN Business. Согласно данным телеканала, тогда господин Мердок обращался за помощью в больницу в Лос-Анджелесе, однако не ясно, был ли он госпитализирован.

Сейчас бизнесмен чувствует себя хорошо.

В 2018 году Руперт Мердок получил серьезную травму спины. Это произошло во время отдыха на яхте. Знающие его люди говорят, что до пневмонии 88-летний медиамагнат на здоровье не жаловался.

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