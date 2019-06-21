Теннисные турниры недели

Турнир WTA на Мальорке (Испания). Призовой фонд — $250 тыс.
Второй круг. Анжелик Кербер (Германия, 1)—Мария Шарапова (Россия) 6:2, 6:3. Аманда Анисимова (США, 5)—Ализе Корне (Франция) 6:2, 6:4. Белинда Бенчич (Швейцария, 3)—Шелби Роджерс (США) 5:7, 6:3, 3:1, отказ.
Турнир WTA в Бирмингеме (Великобритания). Призовой фонд — $1 млн
Второй круг. Юлия Путинцева (Казахстан)—Наоми Осака (Япония, 1) 6:2, 6:3. Юлия Гёргес (Германия, 8)—Евгения Родина (Россия) 6:4, 6:3. Эшли Барти (Австралия, 2)—Дженнифер Брейди (США) 6:3, 6:1. Винус Уильямс (США)—Ван Цян (Китай, 6) 6:3, 6:2.
Турнир ATP в Галле (Германия). Призовой фонд — €2,1 млн
Второй круг. Роберто Баутиста Агут (Испания, 7)—Ришар Гаске (Франция) 6:1, 6:4. Александр Зверев (Германия, 2)—Стив Джонсон (США) 6:3, 7:5. Роджер Федерер (Швейцария, 1)—Жо-Вильфрид Тсонга (Франция) 7:6 (7:5), 4:6, 7:5.
Турнир ATP в Лондоне. Призовой фонд — €2,1 млн
Второй круг. Милош Раонич (Канада, 6)—Аляж Бедене (Словения) 6:3, 7:6 (7:3). Марин Чилич (Хорватия, 5)—Диего Шварцман (Аргентина) 6:4, 6:4. Даниил Медведев (Россия, 4)—Люка Пуйе (Франция) 7:6 (11:9), 6:7 (5:7), 6:4. Никола Маю (Франция)—Станислас Вавринка (Швейцария, 7) 3:6, 7:5, 7:6 (7:2). Жиль Симон (Франция)—Кевин Андерсон (ЮАР, 2) 6:1, 4:6, 6:4. Сьефанос Циципас (Греция, 1)—Жереми Шарди (Франция) 4:6, 7:6 (7:0), 7:6 (7:4).
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