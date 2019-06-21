Philip Morris International (PMI)

Штаб-квартира находится в Лозанне (Швейцария). Продукция компании продается более чем в 180 странах мира. По результатам 2018 года ей принадлежит 28,4% мирового рынка табачной продукции без учета КНР и США. Чистая прибыль по всему миру по итогам 2018 года выросла на 3,1% и составила $29,6 млрд. В 2018 году общий объем отгрузок сигарет и табачных стиков составил 781,7 млрд штук. Компания, в частности, владеет такими популярными в мире марками сигарет, как Marlboro и L&M. Инвестировала более $6 млрд в разработку инновационных продуктов, которые имеют потенциал для значительного снижения риска возникновения заболеваний, связанных с курением. В России PMI представлена двумя аффилированными структурами: фабриками АО «Филип Моррис Ижора» в Ленинградской области и филиалом «Филип Моррис Кубань» в Краснодаре, а также ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг».