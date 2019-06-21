Для спасения Павлика Уварова не хватает 820 960 рублей

Заведующий отделением радиационной терапии Центра протонной терапии МИБС Николай Воробьев (Санкт-Петербург): «У Павлика злокачественное образование в головном мозге — эмбриональная опухоль правого полушария с прорастанием в правый боковой желудочек. Учитывая диагноз и возраст ребенка, ему необходимо протонное облучение остатков опухоли, которые не удалось устранить в ходе двух нейрохирургических вмешательств. Главное преимущество этого вида лечения — возможность подавать максимальные дозы радиации в центр опухоли, одновременно снизив интенсивность излучения на ее границе. Такой метод лечения наиболее эффективный и щадящий для ребенка».

Стоимость протонной терапии 2 065 960 руб. Компания «Ингосстрах» внесла 1 200 000 руб. Телезрители ГТРК «Белгород» соберут 45 тыс. руб. Не хватает 820 960 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Павлика Уварова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Павлика — Ольги Викторовны Ченцовой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

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