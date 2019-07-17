МТС собирается запустить скоростной интернет вдоль железной дороги в Тамбовской области

МТС сообщает о реализации совместного проекта с ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) по улучшению качества мобильной связи вдоль федеральной железнодорожной трассы «Москва-Сочи».

Всего вдоль железнодорожных путей в Тамбовской области будет построено 8 объектов связи и «покрыто» 6 железнодорожных станций. Это позволит обеспечить стабильный интернет на всём пути следования поездов в южном направлении.

Напомним, что МТС и РЖД объявили о старте проекта на Петербургском международном экономическом форуме. Для обеспечения непрерывного покрытия голосовой связью и мобильным интернетом предусматривается строительство около 400 дополнительных базовых станций стандарта LTE вдоль железнодорожных линий Москва–Санкт-Петербург, Москва–Калуга, Москва–Тула, Москва–Липецк, Москва–Нижний Новгород, Москва–Ярославль, Москва–Сочи, Санкт-Петербург–Бусловская, Новосибирск–Барнаул общей протяженностью около 4500 километров.

В Тамбовкой области уже приступили к строительству базовых станций, часть из которых начнет свою работу уже в этом году. Кроме того, проект охватит порядка 10 населённых пунктов, с общим числом жителей более 5 тысяч человек, где до этого было только уверенное покрытие голосовой сетью, без скоростного доступа в интернет.

Проект, в реализацию которого МТС вложит около двух миллиардов рублей, рассчитан до 2021 года. По условиям соглашения, МТС установит антенно-мачтовые сооружения и базовые станции, а РЖД предоставит для этого площадки и обеспечит подключение оборудования к электрическим сетям.

«Мы всегда уделяли особое внимание обеспечению голосовой связью и интернетом транспортных объектов: дорог, жд и автовокзалов, станций. Данный проект для нашего региона крайне важен и востребован. В Тамбовской области располагается крупный транспортный узел – город Мичуринск, в котором ежедневно останавливаются до 200 пассажирских составов. Уверен, что с мобильным доступом в сеть путешествия для наших абонентов станут еще удобнее, а главное - безопаснее, ведь теперь в пути всегда можно будет и позвонить, и выйти в интернет», - отметил директор филиала МТС в Тамбовской области Александр Мудрецов.