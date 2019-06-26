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Сбербанк запускает сервис переводов с кредитных карт. Услуга уже доступна в веб-версии «Сбербанк Онлайн». В мобильном приложении этот функционал появится позднее.

Перевести деньги с кредитной карты на дебетовые карты, открытые в рублях, клиенты Сбербанка могут по номеру телефона или карты. Поступление средств на счет дебетовой карты происходит мгновенно.

- Это новый сервис Сбербанка, который является ответом на растущую потребность наших клиентов. Теперь им не нужно искать ближайший банкомат для того, чтобы взять деньги с кредитной карты. Перевод легко можно сделать в «Сбербанк Онлайн» привычным способом по номеру телефона или карты. Новый функционал является результатом наших стремлений по расширению возможностей клиентов переводить деньги друг другу. Совсем недавно мы запустили трансграничные переводы в страны СНГ и Европы, упростили переводы со счёта на счёт, а также сделали возможным получение наличных в банкоматах посредством перевода в «Сбербанк Онлайн», - рассказал вице-президент ПАО Сбербанк Игорь Мамонтов.

За услугу взимается такая же комиссия, как и за снятие наличных с кредитных карт в банкоматах Сбербанка - 3% от переведенной суммы, но не менее 390 рублей. Размер комиссии не зависит от региона.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.