Частное потребление стабилизировалось

Вчера Росстат сообщил о росте реальных зарплат в мае на 2,8%, а розничной торговли — на 1,4%. Хотя оценки обоих показателей в апреле были заметно повышены, с учетом сезонности их динамика стабильна. На фоне стагнации зарплат и потребления в мае зафиксировано замедление темпов роста розничного кредитования и снижение объема депозитов граждан.

Росстат оценил годовые темпы роста реальных зарплат в мае на уровне 2,8%, повысив при этом апрельскую оценку показателя на 1,5 процентного пункта — до 3,1%. В результате за январь—май реальные зарплаты выросли на 2%, что заметно выше, чем 1,1% роста, которые прогнозирует Минэкономики по итогам года. Впрочем, майская оценка может быть пересмотрена, так как является результатом моделирования.

В январе—апреле среди отраслей, где номинальная зарплата росла быстрее, чем в среднем по экономике (7%), обнаруживаются: производство металлических труб (12,9%), бумаги (12,7%), прочих готовых изделий (сюда может быть включена оборонная промышленность — 13,8%), медикаментов (9,7%), неметаллических изделий (10,7%), компьютеров и электроники (8,6%) и добыча угля (13,7%), а также финансовая (10,4%) и профессиональная научно-техническая деятельность (9,1%), оптовая торговля (8,8%). По оценке Игоря Полякова из ЦМАКП, объем зарплат в этих отраслях не превышает 20% всего фонда оплаты труда в экономике. А Дмитрий Долгин из ING полагает, что ускорение годовых темпов роста показателя в апреле—мае напрямую связано с выплатой бонусов в крупных компаниях по итогам первого квартала.

Как бы ни выглядела годовая динамика реальных зарплат по оценке ЦМАКП, с устранением сезонности они фактически не растут с четвертого квартала 2018 года: среднемесячный прирост 0,3% в январе—мае 2019 года против 0,4% в октябре—декабре после провала в третьем квартале 2018 года. Схожую тенденцию, но на протяжении последнего года, фиксирует сам Росстат: к среднемесячным показателям 2016 года частное потребление не меняется с июня 2018-го. При этом в апреле—мае вниз потребление стали тянуть непродовольственные товары. Последнее подтверждается ухудшением динамики импорта из стран дальнего зарубежья и падением продаж автомобилей в мае.

На фоне снижения реальных доходов одним из основных средств финансирования текущего потребления является розничное кредитование (см. график). По данным ЦБ, рост портфеля необеспеченных потребительских ссуд в январе—апреле 2019 года (6,7%) был ощутимо выше, чем год назад (4,6%). При этом ставки на такие кредиты до года за год снизились, замечают аналитики Экономической экспертной группы (ЭЭГ). Однако в силу озабоченности властей сверхвысокими темпами роста кредитования граждан и дополнительных мер ЦБ по его охлаждению займы в среднесрочной перспективе перестанут значительно поддерживать потребление, полагает Дмитрий Долгин. Уже в мае его годовые темпы роста замедлились до 23,3% с 23,8% в апреле, что отмечали аналитики ЦБ.

На этом фоне в мае сокращались и сбережения граждан. «Возможности для наращивания сбережений у граждан по-прежнему ограничены по причине вялой динамики доходов. Отметим, что различные мониторинги потребительского поведения фиксируют тенденцию к "проеданию" накопленных сбережений»,— замечают в ЭЭГ.

Алексей Шаповалов