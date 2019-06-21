Частное потребление стабилизировалось

Вчера Росстат сообщил о росте реальных зарплат в мае на 2,8%, а розничной торговли — на 1,4%. Хотя оценки обоих показателей в апреле были заметно повышены, с учетом сезонности их динамика стабильна. На фоне стагнации зарплат и потребления в мае зафиксировано замедление темпов роста розничного кредитования и снижение объема депозитов граждан.
Росстат оценил годовые темпы роста реальных зарплат в мае на уровне 2,8%, повысив при этом апрельскую оценку показателя на 1,5 процентного пункта — до 3,1%. В результате за январь—май реальные зарплаты выросли на 2%, что заметно выше, чем 1,1% роста, которые прогнозирует Минэкономики по итогам года. Впрочем, майская оценка может быть пересмотрена, так как является результатом моделирования.
В январе—апреле среди отраслей, где номинальная зарплата росла быстрее, чем в среднем по экономике (7%), обнаруживаются: производство металлических труб (12,9%), бумаги (12,7%), прочих готовых изделий (сюда может быть включена оборонная промышленность — 13,8%), медикаментов (9,7%), неметаллических изделий (10,7%), компьютеров и электроники (8,6%) и добыча угля (13,7%), а также финансовая (10,4%) и профессиональная научно-техническая деятельность (9,1%), оптовая торговля (8,8%). По оценке Игоря Полякова из ЦМАКП, объем зарплат в этих отраслях не превышает 20% всего фонда оплаты труда в экономике. А Дмитрий Долгин из ING полагает, что ускорение годовых темпов роста показателя в апреле—мае напрямую связано с выплатой бонусов в крупных компаниях по итогам первого квартала.
Как бы ни выглядела годовая динамика реальных зарплат по оценке ЦМАКП, с устранением сезонности они фактически не растут с четвертого квартала 2018 года: среднемесячный прирост 0,3% в январе—мае 2019 года против 0,4% в октябре—декабре после провала в третьем квартале 2018 года. Схожую тенденцию, но на протяжении последнего года, фиксирует сам Росстат: к среднемесячным показателям 2016 года частное потребление не меняется с июня 2018-го. При этом в апреле—мае вниз потребление стали тянуть непродовольственные товары. Последнее подтверждается ухудшением динамики импорта из стран дальнего зарубежья и падением продаж автомобилей в мае.
На фоне снижения реальных доходов одним из основных средств финансирования текущего потребления является розничное кредитование (см. график). По данным ЦБ, рост портфеля необеспеченных потребительских ссуд в январе—апреле 2019 года (6,7%) был ощутимо выше, чем год назад (4,6%). При этом ставки на такие кредиты до года за год снизились, замечают аналитики Экономической экспертной группы (ЭЭГ). Однако в силу озабоченности властей сверхвысокими темпами роста кредитования граждан и дополнительных мер ЦБ по его охлаждению займы в среднесрочной перспективе перестанут значительно поддерживать потребление, полагает Дмитрий Долгин. Уже в мае его годовые темпы роста замедлились до 23,3% с 23,8% в апреле, что отмечали аналитики ЦБ.
На этом фоне в мае сокращались и сбережения граждан. «Возможности для наращивания сбережений у граждан по-прежнему ограничены по причине вялой динамики доходов. Отметим, что различные мониторинги потребительского поведения фиксируют тенденцию к "проеданию" накопленных сбережений»,— замечают в ЭЭГ.
Апрель оказался удачным для банков месяцем в части выдачи потребительских кредитов, следует из статистики ЦБ. Однако бурный рост розничного кредитного портфеля происходит на фоне стагнации оборотов розничной торговли. Это означает, что россияне продолжают вести привычный образ жизни, но могут это делать лишь на заемные средства. Эксперты называют тенденцию «тревожной», но реального риска образования «пузырей» в розничном кредитовании пока не видят.
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