Требуется Ваша помощь

Даня Нижельский

7 лет

синдром Драве – тяжелая миоклоническая эпилепсия младенчества, требуется лекарство на 6 месяцев.

Всего требуется — 954 216 руб.

В семь месяцев у сына случился приступ: начали дергаться ручки и ножки. В больнице заподозрили эпилепсию и назначили лекарства, но они не помогали, приступы случались все чаще и становились тяжелее, несколько раз сын оказывался в реанимации. Данечка стал сильно отставать в развитии, первые слова он произнес лишь в три года. В 2015 году после многократных обследований сыну поставили диагноз: синдром Драве. Это редкое генетическое заболевание, при котором неэффективны лекарства, назначаемые при эпилепсии. Дане подобрали препарат диакомит. Вскоре состояние сына улучшилось – приступы случаются реже, и не такие сильные, Даня стал спокойнее, понемногу начал развиваться: говорить фразами, увереннее ходить. Лечение надо продолжить. Но в России диакомит не зарегистрирован, поэтому за счет госбюджета его получить невозможно. Стоит лекарство дорого, раньше мы покупали его сами, но больше у нас такой возможности нет. Я не работаю, ухаживаю за сыном, муж сейчас не может найти постоянную работу. Прошу, помогите!

Ольга Нижельская, г. Калач, Воронежская область

Фото из архива семьи

«

Ольга Шидловская, невролог, научно-исследовательский клинический институт педиатрии РНИМУ имени Н.И. Пирогова (Москва) «Дане по жизненным показаниям необходимо продолжить терапию препаратом диакомит (стирипентол). Лекарство в России не зарегистрировано, но разрешено к применению».»

Как помочь



на сайте Русфонда.



Реквизиты для помощи Дане Нижельскому также можно получить по следующим адресам и телефонам: +7 (960) 100-80-78, Информация о способах помощи ДанеРеквизиты для помощи Дане Нижельскому также можно получить по следующим адресам и телефонам: +7 (960) 100-80-78, rusfondvrn@mail.ru и 8-800-250-75-25 (звонок по России бесплатный).

Если вы решите спасти Даню, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято.

Вы помогли, спасибо!

Мы помогаем помогать

Благотворительный фонд «Русфонд» создан в 1996 году как журналистский проект ИД «Коммерсантъ».





Миссия фонда – спасение тяжелобольных детей, содействие развитию гражданского общества, внедрению высоких медицинских технологий.



За 21 год Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. Благотворительный фонд регулярно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на сайте rusfond.ru, а также на информационных ресурсах партнерских СМИ. Читатели и телезрители откликаются, помогая оплатить лечение. Русфонд приходит на помощь, когда бюджетных средств на оплату лечения не хватает.



В 2011 году партнером Фонда стал «Первый канал», благодаря которому миллионы россиян принимают участие в акциях Русфонда. С 1996 года частные лица и организации пожертвовали свыше 11 млрд руб., на эти деньги возвращено здоровье тысячам детей.

Представительства Фонда работают в 18 регионах страны.



Фонд проводил акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ «Курск», 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников «Норд-Оста», 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии «Серебряный лучник», награжден памятным знаком «Милосердие» №1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда Лев Амбиндер — член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

