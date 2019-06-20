Рост зарплат опередил прогнозы

Зарплаты растут, доходы падают: Росстат представил новые данные за пять месяцев этого года. По данным службы, реальная заработная плата в апреле выросла на 3% по сравнению с прошлым годом. Между тем, прогноз был пессимистичнее: ожидалось, что показатель увеличится примерно на 1,5%. По данным Росстата, номинальная средняя зарплата гражданина превысила 45,5 тыс. руб.

О чем говорит разница между прогнозом и реальными данными? Новая методика Росстата тут ни при чем, считает директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Но радоваться такому росту сильно не стоит, ведь реальные доходы населения падают, добавил эксперт: «Новая методика Росстата касалась расчета реальных располагаемых денежных доходов населения. Зарплаты она фактически не затрагивала. На то, что действительность сейчас оказалась лучше, думаю, повлиял следующий факт — у нас все-таки при прогнозе думали, что инфляция будет расти быстрее. Зарплата — это, конечно, хорошо, но нужно учитывать, что это выплаты, которые считаются только по крупным и средним предприятиям, а это половина работающих в стране. То есть даже по этому параметру это не отражает полную картину.

Кроме того, все-таки об уровне жизни, о доходах надо судить по реальным располагаемым денежным доходам населения.

Между тем, последние обнародованные данные, которые показывают по первому кварталу минус 2,3% в годовом выражении, говорят, что ничего хорошего здесь пока не происходит».

Прогнозы по росту реальных доходов в этом году разнятся. Так, в Минэкономразвития считают, что этот показатель увеличится на 1% и в следующем году пойдет вверх. По прогнозу ведомства, к 2020 году реальные доходы вырастут почти на 2%. В Счетной палате, напротив, считают, что они продолжат падать.

Что же касается реальных зарплат, то предпосылок для их резкого увеличения сейчас также нет, отметил доктор экономических наук, заведующий центром анализа социальных программ и рисков Института социальной политики ВШЭ Сергей Смирнов: «Что 1,6%, что 3%, это не так много. Но, безусловно, это лучше, чем падение заработной платы, кто бы спорил. Но возникает вопрос — как эти 3% реального роста заработной платы распределились между различными категориями работников? Судя по "Прямой линии" с президентом, проблемы, связанные с невысоким уровнем доходов, действительно имеют место быть, и глава государства это признал. Во время общения с гражданами Владимир Путин подчеркнул, что если мы хотим увеличить наши доходы, то должны, в первую очередь, увеличить производительность труда. Другими словами, по зарплате сделано все что можно на уровне прожиточного минимума, она индексируется на инфляцию, но ресурсы перераспределения уже исчерпаны.

И поэтому если не будет экономического подъема, если не будет, кстати, бурного роста цен на нефть, то, безусловно, такого экономического "чуда" не произойдет.





В этом отношении президент, наверное, прав».

Этой весной Росстат представил новую методику расчета реальных доходов населения. Служба пересмотрела статистику за последние шесть лет и пришла к выводу, что с 2013 года реальные доходы граждан упали на 8,5%, а не на 11%, как следовало из прежней методики.

Елена Иванова