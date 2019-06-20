Пять членов правительства Татарстана могут перейти на работу в Госсовет республики

Татарстанское отделение «Единой России» выдвинуло кандидатами на выборы в Госсовет пятерых членов республиканского правительства. В их числе оказались вице-премьер — министр сельского хозяйства Марат Ахметов и министр земельных и имущественных отношений Азат Хамаев, которые получили четвертое и восьмое места в партийном списке.

На депутатский мандат также будет претендовать глава республиканского Агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», бывший пресс-секретарь Минтимера Шаймиева Айрат Зарипов. Он получил двенадцатое место в списке.

В Айдаровском одномандатном округе кандидатом «Единой России» стал министр спорта республики Владимир Леонов. В Чуйковском одномандатном округе выдвинули министра здравоохранения Марата Садыкова.

«Эти члены правительства опытные, которые прошли большой путь. Парламент должен быть профессиональный»,— прокомментировал «Ъ-Казань» выдвижение министров президент Татарстана Рустам Минниханов.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"