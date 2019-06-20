Более двух третей жителей Татарстана одобряют деятельность Путина — Рустам Минниханов

«Сегодня более двух третей татарстанцев одобряют деятельность Владимира Владимировича Путина на посту президента России. 66% в целом удовлетворены ситуацией в республике, 36% отмечают стабильность, а 42% — положительные изменения в республике»,— заявил президент Татарстана Рустам Минниханов, выступая на конференции татарстанского отделения «Единой России».

Он обратился к единороссам, которые сегодня утвердили списки кандидатов на выборы в Госсовет Татарстана: «Выборы простыми не будут. Чем выше уровень развития республики, тем выше уровень требований и ожиданий граждан». Впрочем господин Минниханов, который входит в бюро высшего совета «Единой России» считает, что партия власти «не прячется от проблем» и только она способна решать «масштабные задачи».

Рустам Минниханов признал, что у «Единой России» есть «непопулярные решения». «Все сильные стороны нашей партии должны быть направлены на реализацию главного принципа — все для людей»,— напутствовал он.

Напомним, выборы в Госсовет Татарстана назначены на 8 сентября. 50 депутатов из 100 будут избираться по партийным спискам, вторая половина — в одномандатных округах.

В конце 2017 года Рустам Минниханов заявлял, что 80% жителей республики «одобряют политику и многогранную деятельность действующего президента».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"