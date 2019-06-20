«Единая Россия» выдвинула список кандидатов на выборы в Госсовет Татарстана во главе с Фаридом Мухаметшиным

Татарстанские единороссы на конференции в Казани утвердили списки кандидатов на выборах в Госсовет Татарстана. Партсписок, как и ожидалось, возглавил действующий спикер регионального парламента Фарид Мухаметшин, победивший на праймериз «Единой России». На втором месте оказался руководитель гоночной команды «КамАЗ-мастер» Владимир Чагин. Третье место заняла директор сети детских центров «Бала-сити» Альбина Насырова.

Также в первую десятку вошли вице-премьер Татарстана — министр сельского хозяйства Марат Ахметов, гендиректор телерадиокомпании «Новый век» Ильшат Аминов, секретарь Госсовета Лилия Маврина, вице-спикеры Юрий Камалтынов и Татьяна Ларионова, министр земельных и имущественных отношений Азат Хамаев, глава парламентского комитета по бюджету Леонид Якунин. Всего в списке 56 человек.

Единороссы также выдвинули кандидатов в 46 из 50 одномандатных округах. Четыре округа остались свободными.

Напомним, выборы в Госсовет Татарстана назначены на 8 сентября. 50 депутатов из 100 будут избираться по партийным спискам, вторая половина — в одномандатных округах.

На прошлых выборах 2014 года «Единая Россия» победила с результатом 84,2% и провела по списку 47 депутатов. Также партийцы выиграли во всех одномандатных округах, где выставляли кандидатов.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"