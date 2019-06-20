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Ликвидируемый Краснодарский институт высшего сестринского образования объявил набор абитуриентов

Муниципальный медицинский институт высшего сестринского образования Краснодара объявил набор абитуриентов на новый учебный год. На официальном сайте образовательного учреждения размещена информация, что набираются желающие получить среднее профессиональное образование и образование по программе бакалавриата либо специалиста. Сделано это вопреки рекомендации мэрии кубанской столицы, которая объявила о ликвидации вуза.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее на встрече со студентами и преподавателями института глава Краснодара Евгений Первышов сообщил, что все 750 обучающихся в вузе смогут завершить образовательный процесс в Кубанском государственном медицинском университете, который в настоящий момент получает лицензию на обучение по линии сестринского образования. Преподавателям также сообщили, что они смогут продолжить свою деятельность в стенах нового вуза.

«Фактически сейчас руководство вуза вводят в заблуждение абитуриентов и их родителей, так как у института нет государственной аккредитации по специальностям, которые готовил институт, как средних специальных, так и высших. Еще год назад Рособрнадзор отказал вузу в аккредитации, следовательно, институт не может выдавать дипломы государственного образца, выпускники без государственного диплома не могут устроиться на работу», - сообщил Евгений Первышов.

По его словам, последний бюджетный набор студентов был в 2015 году, сейчас все студенты учатся исключительно на коммерческой основе. Сейчас администрация краевого центра готовит обращение в прокуратуру по ситуации с объявлением набора абитуриентов, чтобы дать правовую оценку действиям руководства вуза.

«Что касается зданий, которые сейчас занимает муниципальный вуз — все они принадлежат городу, и в дальнейшем будут использоваться исключительно в образовательных целях. Иное запрещено законом», - резюмировал градоначальник.

Дмитрий Михеенко


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