Председатель Белгородского облсуда Александр Шипилов возглавил Краснодарский краевой суд

Как и предполагал «Ъ», 19 июня в соответствии с указом президента РФ, Александр Шипилов покинул должность председателя Белгородского областного суда и занял аналогичный пост в Краснодарском краевом суде. Об этом сообщили в Белгородском облсуде. Господин Шипилов - уроженец Белгородчины, выпускник юридического факультета Белгородского госуниверситета. С 1998 по 2004 годы он работал на различных должностях в органах прокуратуры. Затем в течение трех лет работал судьей Октябрьского районного суда Белгорода. В 2007-м стал судьей облсуда, вошел в составе судебной коллегии по уголовным делам. С 1 сентября 2010 года возглавлял областной суд. Является судьей первого квалификационного класса, кандидат юридических наук, председатель комиссии Совета судей РФ по информатизации и автоматизации работы судов.

О том, почему ушел в отставку председатель Краснодарского краевого суда, и в каких условиях предстоит работать господину Шипилову, в материале “Ъ” «Кубанское правосудие укрепляют белгородским».

Владимир Зоркий