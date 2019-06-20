«Такой заботливый лидер не может никуда никогда уйти» Дмитрий Дризе — о впечатлении от «Прямой линии» с президентом

Либерализация не нужна, зарплаты вырастут, мусор вывезут: Владимир Путин провел очередную «Прямую линию». Президент предложил гражданам внимательнее отнестись к национальным проектам, поддержал «Единую Россию» и призвал к Владимира Зеленского проводить ответственную политику. В конце «Прямой линии» российский лидер ответил на вопрос — было ли ему когда-нибудь стыдно, рассказав трогательную истории о том, как не смог помочь пожилой женщине. Политический обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Дризе считает, что Владимир Путин предстал перед страной заботливым лидером, который всегда готов помочь простому человеку.

Началось общение президента с россиянами с небольшим опознанием, чуть больше чем на десять минут. Ведущие в отсутствие президента говорили с залом. Героем этой паузы стал спортсмен Артем Дзюба, который поблагодарил Владимира Путина за то, что в стране так хорошо развивается футбол. Скорее всего это неспроста — это тот самый позитив, которого не хватает стране. Считается, что домашний чемпионат мира по футболу сплотил нацию. И вот глава государства появился в зале, и стал заметен новый формат «Прямой линии» — сюжеты с мест. Вот больница, вот молодая мама с ребенком на руках, которому всего 3,5 месяца. Корреспондент констатирует, что малыш, к сожалению, молчит, ничего не говорит. Подразумевается, наверное, что он должен поприветствовать президента. Дальше такой же умильный тон сохраняется, ведь «молодые мамочки нас смотрят», — звучит в студии. Младенец, тем временем, заснул, не дождавшись вступления первого лица.

Что это все символизирует и символизирует ли вообще, сказать сложно.

Но главный вопрос понятен — зарплаты не растут, а жизнь дорожает. В больницах устанавливают новое оборудование, а врачи увольняются из-за низких окладов. Вот и пожарный 10 тыс. руб. получает. Владимир Путин, в свою очередь, не хочет в этого верить, по его мнению, не может такого быть, наверное, что-то здесь не так.

Владимир Путин, президент России: Что касается заработных плат, рост есть. В номинальном выражении это выглядит так: в 2017 году была начислена заработная плата в 33 тыс. руб. с небольшим, а в этом году уже почти 44 тыс. руб. По последним месяцам — 45 тыс. руб. Я сразу хочу оговориться и хочу, чтобы на меня люди, которые сейчас сидят в интернете или у телевизора, не сердились за то, что у них нет таких заработных плат. Это естественное дело. Я говорю о средних цифрах. Но они все-таки показывают тенденцию.

По большому счету, ответ на все один — есть национальные проекты, в которых черным по белому написано, что в стране станет лучше, будем жить в достатке. Хотя наряду с этим приходится признать — да, жить стало тяжелее. Но это скорее в плюс власти, которая в России не боится трудностей.

Владимир Путин, президент России: Это то, вокруг чего строится вся наша работа сегодня. Собственно говоря, работа-то строится вокруг человека, но для того, чтобы добиться максимального результата для наших людей, граждан, развития экономики, мы организовали работу в рамках так называемых национальных проектов.

Так называемая «мусорная проблема» в этом году вышла на второе место следом за низким уровнем жизни. Материалы с мест ужасают — отходы не вывозят месяцами, а суммы в квитанциях на оплату увеличиваются с завидной периодичностью. В чем смысл мусорной реформы? Заработает она или нет? Здесь президент отвечает в том же ключе — конечно, все наладится, но не сразу, со временем.

Что касается так называемых острых тем, то тут посыл такой: не нужна никакая либерализация, достаточно повысить контроль за чиновниками. Иными словам, система работает в целом нормально, нужны лишь точечные настройки. При этом стоит обратить внимание и на то, что и закручивания гаек не анонсируется. Вот, например, известный блогер, переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, требует сажать распространителей фейковых новостей. На это Владимир Путин отвечает сдержанно — радикализма не надо.

Владимир Путин, президент России: Давайте вместе посмотрим на правоприменительную практику, как это реализуется в жизни. Потом уже можно будет сделать вывод — достаточно ли этого либо нужно здесь что-то сделать дополнительно.

Глава государства вступился и за «Единую Россию»: по его мнению, никакая это не банда, а ответственные за страну люди, которые не бояться рисковать популярностью. Вот в 1990-е была банда, все в стране развалившая.

Владимир Путин, президент России: Я не буду называть «бандой» тех людей, которые были у руля в 90-х годах, но хочу отметить, что за это время у нас полностью развалилась социальная сфера, промышленность, «оборонка». Мы утратили «оборонку», мы практически развалили Вооруженные силы, довели страну до гражданской войны, до кровопролития на Кавказе.

Комментирует президент и дело Ивана Голунова — это скорее недоразумение, после которого власти приняли меры, вот и генералы уволены. Нужно четче следить за полицией, то же самое и с оборотом наркотиков, но ничего смягчать и либерализировать не следует.

Про митинги в Архангельской области, Екатеринбурге, коррупцию и трагедию с Sukhoi SuperJet 100 или говорится вскользь, или вообще не упоминается. Президент немного оживляется в международной части и заверяет, что страна не надорвется от военных расходов. А при Дональде Трампе, по словам Владимира Путина, несмотря на проблемы в отношении России и США, стало лучше, увеличился товарооборот. Вместе с тем, глава государства продолжил наставлять и коллегу с Украины: Владимиру Зеленскому надо быть ответственным.

Что же в итоге? Каков сигнал народу? Гражданам предложено проявить больше сознательности и разобраться, что такое национальные проекты. После этого станет ясно, что мы идем в правильном направлении, а жизнь рано или поздно улучшится. И вот кульминация, финал: Владимир Путин рассказывает трогательную историю про пожилую женщину, которая во время одной из его поездок по стране встала перед ним на колени и передала записку с просьбой. А помощники бумагу потеряли. Голос президента в этот момент дрожит.

Так что вывод таков — Владимир Путин народ любит и лично отвечает за каждого, никого не бросит, всем поможет. С ним не пропадем.

Понятно, что такой заботливый лидер, в принципе, не может никуда никогда уйти, потому что некому дело доверить — помощники все всегда теряют.