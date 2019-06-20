«Попытка укрепления курса рубля объясняется наличием интереса к российским активам»

Рубль в моменте растет к доллару и евро: официальные курсы Центробанка с 21 июня — 63,38 руб. за доллар и 71,5 руб. за евро. В чем причины? Разбирался экономический обозреватель «Коммерсантъ FM» Константин Максимов.

— Здесь можно разделить абсолютно четко внешние сигналы, которых больше, и некоторые внутренние. Все понимают зависимость российского рубля от нефти. Эта пресловутая корреляция, тем не менее, находится на более низких значениях, чем кто-то ее хотел бы или привык видеть. Мы прекрасно помним, что даже такие импульсы роста нефти, которые были после ситуации в Оманском заливе, приводили к частичному укреплению российского рубля.

Однако такое обилие новостей о смягчающих факторах кредитно-денежной политики, которыми озаботились глобальные регуляторы — и Европейский центральный банк, и, конечно же, ФРС, который дает сейчас этот пресловутый эффект в моменте, — приводит к такой реакции рубля.

Может быть, правильнее с рыночной точки зрения говорить как раз о том, что доллар упал и позволил российскому рублю подрасти.

Да, мы говорим с вами об отметках выше 63 (или ниже 63, все зависит от того, как смотреть) — 62,98 по американскому доллару мы давненько не наблюдали. При этом инвестиционные дома говорили нам, что мы можем увидеть и поход на отметку 64-65. То есть они считают, что есть по-прежнему дефицит ликвидности, есть необходимость выплаты внешнего долга, есть объективные сезонные факторы: лето и предстоящие сентябрьские возможные изменения.

Теперь перейдем к внутренним факторам. О чем нам с вами, в свою очередь, говорит Центральный банк? О том, что у нас действительно есть проблемы с темпами роста ВВП. Президент Владимир Путин в ходе «Прямой линии» тоже об этом говорил. У нас есть, тем не менее, какие-то намеки на контролируемую инфляцию, по крайней мере, нулевая инфляция третью неделю подряд наблюдается, если по макроэкономике пройтись. И когда глава ЦБ Эльвира Набиуллина, обосновывая решение снизить процентную ставку, тоже про это говорила, то тогда люди сказали: ага, понятно, мы заложили и эти факторы уже в текущие цены. Получается, что если проходиться строго по внутренним факторам, то те отметки, которые мы наблюдали — 63,4; 63,2; 63,5 — это тот уровень, который позволял нам говорить о некоем соотношении внутренних факторов и внешнего фона.

Сейчас же люди понимают, что и Европа, и Соединенные Штаты готовы снова предоставлять дешевую ликвидность на рынке. А дешевая ликвидность всегда будет означать, что инвесторы начнут гнаться за доходностью, которая, в свою очередь, на развивающихся странах, в том числе в Российской Федерации, является опережающим фактором. Это уже покупки российского рубля под то, чтобы потом это все вкладывать-вкладывать. Так что, можно говорить о том, что возможность дальнейшего роста курса рубля сохраняется. Мы должны вернуться к той волатильности, которая есть у нефти, и того фактора российского рубля, о котором, нет-нет, нам говорят в экономическом блоке правительства.

Вместе с тем, корреляция действительно снижается. То есть мы говорим о больших полетах нефти на тех самых факторах неопределенности, к которым в том числе можно отнести и сделку «ОПЕК плюс», и действиях стран в регионе Персидского залива и так далее, и одновременно — об относительной спокойности рубля. И ведь это нам тоже раз за разом подчеркивают. Поэтому базовый актив остается. Да, российский рубль, скажем так, все равно прокси-производная от рынка нефти. Тем не менее, попытка укрепления курса нацвалюты сейчас может быть в большей степени обоснованной, и объясняется она как раз наличием интереса к российским активам с точки зрения дешевой ликвидности. То есть мы отодвигаем нефтяные риски и фактор сырья все дальше, уже даже, может, не на второй, а на третий план. Имея его в виду, тем не менее, мы говорим о том, что дешевая ликвидность придет на рынки, потому что не только рубль растет, но и другие валюты группы развивающихся стран.

То есть мы движемся в общем тренде.

Дополнительным же фактором интереса к рублю я бы назвал доразмещение еврооблигаций Министерством финансов, тут ведомству можно поставить «плюс». И ведь мы всегда говорим про санкции, ограничения, снижение спроса, но нет, и ОФЗ наши покупают, и еврооблигации. Причем спрос, как говорят источники, больше $7 млрд на наши еврооблигации, на доразмещение.