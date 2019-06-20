20.06.2019, 18:39

3 Samsonite и American Tourister показали новые коллекции багажа и аксессуаров в Москве















Чемоданы из переработанного пластика, прозрачная ручная кладь, багаж с моющейся внутренней подкладкой, коллаборация с Barbie в честь 60-летия легендарной куклы — это и многое другое показали на презентации новых коллекций Samsonite и American Tourister сезона осень-зима 2019 в столичном ресторане «Иностранцы». Здесь также можно было впервые попробовать услугу персонализации от Samsonite — с помощью машинки для эмбоссирования нанести желаемую монограмму в 6-х знаках на адресные бирки, а также на патчи. Ян Гэ Амбарцум Кабанян Анна Звижинская Мари Коберидзе

Полюбившаяся поклонникам ярких красок линейка Soundbox от American Tourister пополнилась четырьмя цветами. Полипропилен, из которого сделаны эти чемоданы, известен прочностью, а благодаря дополнительному расширению обладатель сможет увеличить пространство, когда это необходимо. Бестселлер Neopulse от Samsonite представлен в прозрачном корпусе оранжевого оттенка. Три съемных чехла помогают организовать и компактно упаковать вещи, а также варьировать уровень просвечиваемости багажа.

На презентации побывали Ян Гэ, Амбарцум Кабанян, Мари Коберидзе, Анна Звижинская и другие.