Samsonite и American Tourister показали новые коллекции багажа и аксессуаров в Москве

Чемоданы из переработанного пластика, прозрачная ручная кладь, багаж с моющейся внутренней подкладкой, коллаборация с Barbie в честь 60-летия легендарной куклы — это и многое другое показали на презентации новых коллекций Samsonite и American Tourister сезона осень-зима 2019 в столичном ресторане «Иностранцы». Здесь также можно было впервые попробовать услугу персонализации от Samsonite — с помощью машинки для эмбоссирования нанести желаемую монограмму в 6-х знаках на адресные бирки, а также на патчи.
Полюбившаяся поклонникам ярких красок линейка Soundbox от American Tourister пополнилась четырьмя цветами. Полипропилен, из которого сделаны эти чемоданы, известен прочностью, а благодаря дополнительному расширению обладатель сможет увеличить пространство, когда это необходимо. Бестселлер Neopulse от Samsonite представлен в прозрачном корпусе оранжевого оттенка. Три съемных чехла помогают организовать и компактно упаковать вещи, а также варьировать уровень просвечиваемости багажа.
На презентации побывали Ян Гэ, Амбарцум Кабанян, Мари Коберидзе, Анна Звижинская и другие.