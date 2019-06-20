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Samsonite и American Tourister показали новые коллекции багажа и аксессуаров в Москве

Чемоданы из переработанного пластика, прозрачная ручная кладь, багаж с моющейся внутренней подкладкой, коллаборация с Barbie в честь 60-летия легендарной куклы — это и многое другое показали на презентации новых коллекций Samsonite и American Tourister сезона осень-зима 2019 в столичном ресторане «Иностранцы». Здесь также можно было впервые попробовать услугу персонализации от Samsonite — с помощью машинки для эмбоссирования нанести желаемую монограмму в 6-х знаках на адресные бирки, а также на патчи.

Полюбившаяся поклонникам ярких красок линейка Soundbox от American Tourister пополнилась четырьмя цветами. Полипропилен, из которого сделаны эти чемоданы, известен прочностью, а благодаря дополнительному расширению обладатель сможет увеличить пространство, когда это необходимо. Бестселлер Neopulse от Samsonite представлен в прозрачном корпусе оранжевого оттенка. Три съемных чехла помогают организовать и компактно упаковать вещи, а также варьировать уровень просвечиваемости багажа.

На презентации побывали Ян Гэ, Амбарцум Кабанян, Мари Коберидзе, Анна Звижинская и другие.

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