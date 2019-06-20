Главврач медицинского центра может выйти под залог в 3 млн руб.

Сегодня Свердловский райсуд Перми рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения главврачу ГБУЗПК «Центр медицинской профилактики» Марине Друговой. Следователь просил заключить госпожу Другову под стражу. Однако суд решил избрать ей меру пресечения в виде залога в 3 млн руб. Его должны внести до 22 июня. До этого момента содержание под стражей ей продлено.

Госпоже Друговой инкриминируется ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения). Дело расследуется следственными органами ГУ МВД по Пермскому краю. Ее статус - подозреваемая.