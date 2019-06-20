Курские власти пытаются взыскать более 70 млн рублей долга за аренду земель

За 2018-й и с начала текущего года комитет по управлению имуществом Курской области направил 732 претензии на общую сумму 120,6 млн руб. арендаторам, которые просрочили оплату по договорам на земельные участки, принадлежащие региону. Из них 50,1 млн руб. «уже поступили в бюджет субъекта». Об этом стало известно после недавнего заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Курской области. Региональные власти планируют до конца года провести свыше 40 проверок, касающихся имущества, и порядка 120 осмотров участков. Кроме того, по данным комитета, за минувший год было проведено 34 аукциона для вовлечения в оборот свободных земель, находящихся в собственности области. В результате уже заключен 21 договор аренды.

О том, как курские власти решили доказать отсутствие ущерба заповеднику от домов, в материале “Ъ-Черноземье” «Роман Старовойт переносит границы».

Владимир Зоркий