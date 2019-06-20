На Сокольнической линии метро Москвы открыли четыре новые станции

Четыре новые станции Сокольнической линии московского метро — «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» — с 20 июня открыты для пассажиров. Как сообщает пресс-служба метрополитена, благодаря новым станциям улучшится транспортное обслуживание жителей Троицкого и Новомосковского административных округов, а среднее время поездки по городу снизится до 40 минут в день.

«С открытием четырех новых станций Сокольнической линии станция "Теплый стан" разгрузится на вход на 17%, "Рассказовка" — на 12%, "Бунинская аллея" — на 15%, также на "Саларьево" будет заходить на 14% меньше пассажиров»,— говорится в пресс-релизе метрополитена.

Почему горожане протестовали против новой ветки метро на юго-западе Москвы — читайте в публикации “Ъ FM”.