Петербург лидирует среди субъектов РФ по объему инвестиций в транспортные ГЧП-проекты

Петербург является лидером по объему инвестиций в транспортные ГЧП проекты. Как сообщили в АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», в совокупности на город приходится таких проектов на 845,4 млрд. руб. При этом в Москве — лишь 310,2 млрд. руб.

Всего в стране реализуется 174 проекта, возводимых по схеме государственно – частного партнерства. Больше всего ГЧП проектов (48%) приходится на автомобильные дороги и инфраструктуру, 20% — на транспортные проекты.