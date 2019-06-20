Владимир Путин поручил исправить ситуацию с водопроводом в селе Каскара

Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Тюменской области Александру Моору решить проблему с водопроводом в селе Каскара. «Этот конкретный случай нужно решить как можно быстрее. Считайте, что жители обратились. Я за них обратился»,— заявил господин Путин.

Воды в селе Каскары нет более 20 лет. Об этом сообщила местная жительница Мария Кузнецова во время «прямой линии» с президентом. Она добавила, что жителям приходится покупать бутилированную воду или ездить за водой в Тюмень.

Представитель местной власти пояснил, что на 2020-2021 годы запланирована разводка водопровода по домам. «Документация сейчас готовится. Два года можно подождать»,— сообщил он. Однако президент заявил, что сомневается «нужно ли ждать эти полтора-два года». «Сделать водоотвод — не такие большие затраты. Учитывая, что село находится в непосредственной близости от крупного и самодостаточного областного центра, который является одним из региональных доноров»,— уверен господин Путин.

Село Каскара находится в 20 км к востоку от регионального центра — Тюмени. Вода находится только в старой части села. В новой части, где расположены дачи и коттеджи — воды нет.

Как писал ранее “Ъ-Урал”, информацию об отсутствии водопровода в селе Каскары проверит прокуратура Тюменской области и региональное управление СКР.

Анастасия Реутова