Тюменский СКР проверит ситуацию с водопроводом в селе Каскара

Следственное управление СКР по Тюменской области проведет доследственную проверку по факту отсутствия водопровода в селе Каскара. О проблеме сообщили во время «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным.

«В рамках проверки следователями будет проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, а также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за сложившуюся ситуацию»,— сообщили в СКР. Ранее проверку организовала региональная прокуратура.

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