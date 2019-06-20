В краснодарском сквере «Пограничников» появятся спортивные тренажеры

В зеленой зоне, расположенной вдоль улицы Мачуги в краевой столице, будет оборудована спортивная площадка, а территорию для детского отдыха обновят, об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Ранее спортивной зоны в сквере «Пограничников» не было. Планируется, что на спортивной и детской площадках уложат бесшовное резиновое покрытие, установят игровое оборудование и спортивные тренажеры. «Оборудуем здесь хорошую большую площадку для детей, площадку для спортивных занятий. Об этом просили жители микрорайона. И сейчас мы делаем обновление сквера. Благоустройство придаст ему новый облик», - рассказал мэр города Евгений Первышов.

Сейчас в сквере происходит демонтаж асфальтобетонного покрытия, вместо него на дорожках будет уложена тротуарная плитка. В зеленой зоне дополнительно высадят 70 молодых деревьев и более 3,2 тыс. кустарников, установят садовые диваны, на парковочной площадке заменят покрытие и сделают новую разметку. Работы планируют завершить до сентября.

Андрей Ульченко