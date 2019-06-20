Денис Паслер поручил отремонтировать сельскую школу после обращения жителей к президенту

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер поручил отремонтировать школу в селе Трудовое Соль-Илецкого городского округа после обращения жителей к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«В Оренбуржье два села с таким названием. В Ташлинском районе школа отремонтирована недавно, а в Трудовом Соль-Илецкого городского округа школе действительно нужен ремонт, зданию 50 лет. Да, там выполнялись какие-то работы – десять лет назад укрепили фундамент, ремонтировали отдельные помещения – но это не может снять проблему. Поэтому поручил администрации округа подготовить проектно-сметную документацию на комплексный капитальный ремонт школы. Средства на это есть. Всего в этом году на капитальный ремонт школ из бюджета направим 783,1 млн рублей, отремонтируем 24 школы. А в июне проведем мониторинг всех школ в области, чтобы сформировать потребность в ремонте на 2020-2022 годы», – прокомментировал ситуацию господин Паслер.

Во время прямой линии с главой государства Владимир Путин обратил внимание на поступившую жалобу на отсутствие ремонта в местном образовательном учреждении. По информации жителей села Трудовое, ремонт не проводился с момента постройки школы в 1969 году. По данному факту следственные органы СК РФ по Оренбургской области организовали доследственную проверку.

Андрей Сазонов