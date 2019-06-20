В Оренбуржье организована проверка после обращения к президенту об отсутствии ремонта в школе

МОБУ «Трудовая СОШ»

В Оренбургской области организована доследственная проверка по информации, поступившей на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным от жителей села Трудового Соль-Илецкого городского округа. В обращении жители пожаловались на отсутствие ремонта в здании местной школы, построенной 50 лет назад. Об этом сообщили в СК РФ.

В рамках проверки следователями СК РФ запланирован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств отсутствия ремонта. Также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за непринятие должных мер по проведению капитального ремонта в МОБУ «Трудовая СОШ». По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.

На вопрос об отсутствии ремонта в школе села Трудовое Оренбургской области обратил внимание президент РФ Владимир Путин во время прямой линии с главой государства.

Андрей Сазонов