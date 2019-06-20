«Звезда» получила лицензию на сезон

Сегодня, 20 июня, в офисе Российского футбольного союза (РФС) в Москве состоялось заседание комиссии по лицензированию клубов на новый сезон ПФЛ. Футбольный клуб «Звезда» успешно прошёл процедуру лицензирования и был допущен к участию в ОЛИМП-Первенстве ПФЛ на футбольный сезон-2019/20 годов. Как уточняет пресс-служба клуба, команда по-прежнему будет выступать в территориальной группе «Урал-Приволжье».

«Звезде» предстоит двухнедельный сбор в Перми, а затем выезд в Ижевск на предсезонный турнир, в котором примут участие 6 команд из группы «Урал-Приволжье» ПФЛ.

ФК «Звезда» воссоздан в 2018 году. Ранее клуб контролировался краевыми властями, но в июне игроки и тренерский штаб уволились из госучреждения «Центр спортподготовки» и перешли на работу в АНО «ФК «Звезда», подконтрольное топ-менеджменту клуба. Частная команда получает из бюджета 45 млн руб., столько же денег она должна привлечь у частных спонсоров.