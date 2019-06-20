Глава Адыгеи провел прием граждан по поручению Президента России

Сегодня в приемной Президента России Владимира Путина Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел прием граждан из г. Майкопа, Шовгеновского и Гиагинского районов.

В работе приняли участие главный федеральный инспектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, прокурор РА Игорь Шевченко, начальник контрольного управления Главы РА Игорь Бузаров, руководители отраслевых ведомств и главы муниципалитетов.

Обращения жителей касались вопросов оказания помощи в лечении, обустройстве, работы общественного транспорта, доступности медицинских услуг на селе.

Так, жительница Майкопа обратилась за содействием в дорогостоящем лечении двоих детей-инвалидов в Москве. Глава республики дал поручение минтруду, минздраву и постоянному представительству республики при Президенте РФ оказать семье необходимую помощь, если потребуется – отработать вопрос в ручном режиме.

Многодетная семья из Гиагинского района обратилась за помощью в организации личного подсобного хозяйства. Мурат Кумпилов поручил главе района Александру Бутусову взять данный вопрос на контроль: ознакомиться с ситуацией на месте, оказать содействие в улучшении условий проживания и создании подсобного хозяйства.

Житель Шовгеновского района обратился с просьбой о скорейшем завершении строительства ФАПа в хуторе Веселый. В населённом пункте проживает более 260 человек, в основном – пенсионеры, которым трудно добираться за медицинской помощью в районный центр.

Министр здравоохранения РА Рустем Меретуков доложил, что строительство идёт с опережением запланированных сроков и к концу текущего года фельдшерско-акушерский пункт будет сдан в эксплуатацию.

Мурат Кумпилов поручил министру держать на постоянном контроле возведение данного объекта, подчеркнув, что руководство республики ставит перед собой задачу обеспечить селянам должный уровень и комфортность жизни, сопоставимые с городскими. Доступность медицинских услуг во всех населённых пунктах региона – один из важных шагов в этом направлении.

Кроме того, Жительница г.Майкопа обратилась с жалобой на качество работы троллейбусов. Глава РА дал поручение мэру республиканской столицы устранить озвученные проблемы: отрегулировать работу кондукторов, обеспечить информирование пассажиров.

Андрей Гетманов доложил, что до сентября все троллейбусы города будут оснащены автоинформаторами. Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о внедрении на транспорте платёжных терминалов.

Подводя итог, Глава Адыгеи подчеркнул, что каждое из обращений необходимо отработать внимательно и без формализма.

«Используйте все имеющиеся механизмы для помощи нашим жителям. Вовлекайте в эту работу представителей бизнеса, заинтересованных ведомств. Чтобы люди видели конкретные результаты, а поднятые ими проблемы были оперативно решены», – подчеркнул Мурат Кумпилов.