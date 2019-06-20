Суд отменил решение об отставке главы Большесосновского района

Большесосновский районный суд признал незаконным и отменил решение земского собрания об отставке главы Большесосновского района Вячеслава Буркова. Об этом “Ъ–Прикамье” рассказал сам господин Бурков. По его словам, решение вступает в законную силу в течение 10 дней, если депутаты земсобрания не обратятся в Пермский краевой суд, чтобы его оспорить. Получить комментарий председателя земского собрания Большесосновского района Дмитрия Логинова на момент написания новости не удалось. Депутат не ответил на звонок по известному редакции номеру телефона.

Напомним, депутаты земского собрания приняли решение об отставке Вячеслава Буркова на внеочередном пленарном заседании 7 июня. При принятии решения депутаты руководствовались ст. 278 Трудового кодекса РФ. До этого народные избранники разошлись с администрацией района во взглядах на проведение аукционов по дорожным работам, а также высказывали недовольство оптимизацией школ и кадровой политикой руководителя территории.

Отметим, что, согласно уставу Большесосновского муниципального района, земсобрание может принять решение об отставке главы на основании неудовлетворительной оценки ежегодного отчета руководителя муниципалитета перед представительным органом, данной два раза подряд. Однако в данный момент у Вячеслава Буркова нет ни одного «неуда».

Согласно 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» решение об удалении главы в отставку может быть принято, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов представительного органа. Но такое решение должно приниматься с учетом мнения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (в данном случае — губернатора Пермского края). Ранее группа депутатов земсобрания направила губернатору Пермского края Максиму Решетникову письмо с просьбой отправить главу района Вячеслава Буркова в отставку. Обращение подписали 10 из 16 депутатов. По информации источника “Ъ-Прикамье”, отзыва на эту инициативу от губернатора не поступало.