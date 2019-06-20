20 июня, четверг
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Продажи люксовых автомобилей в России сократились на 12%

Продажи люксовых автомобилей на российском рынке в мае 2019 года сократились на 12%, сообщает агентство «Автостат».

Всего было продано 108 автомобилей класса Luxury. Лидером является Mercedes-Maybach (40 шт.), на который приходится 37% от всего рынка люксовых машин. При этом Mercedes-Maybach, Ferrari и Maserati показали снижение продаж, а рост продаж зафиксирован у брендов Bentley, Rolls-Royce, Lamborghini.

Напомним, в целом в мае 2019 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России, по данным «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ), сократились на 6,7% — до 137,6 тыс. автомобилей.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя