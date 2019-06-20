Продажи люксовых автомобилей в России сократились на 12%

Продажи люксовых автомобилей на российском рынке в мае 2019 года сократились на 12%, сообщает агентство «Автостат».

Всего было продано 108 автомобилей класса Luxury. Лидером является Mercedes-Maybach (40 шт.), на который приходится 37% от всего рынка люксовых машин. При этом Mercedes-Maybach, Ferrari и Maserati показали снижение продаж, а рост продаж зафиксирован у брендов Bentley, Rolls-Royce, Lamborghini.

Напомним, в целом в мае 2019 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России, по данным «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ), сократились на 6,7% — до 137,6 тыс. автомобилей.