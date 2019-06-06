Продажи автомобилей в России в мае сократились на 6,7%

В мае 2019 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России сократились на 6,7%, сообщает «Ассоциация европейского бизнеса» (АЕБ).

За минувший месяц объем российского авторынка составил 137,6 тыс. автомобилей, что на 9,9 тыс. меньше, чем в мае 2018 года. Падение продаж стало самым сильным за последние два года.

«Нет хороших новостей на автомобильном рынке в мае, а вместо этого почти 7% падение продаж – самое значительное падение за 2 года. Конечно, можно было бы сказать, что удивительно теплая для этого времени года погода не помогает продажам, так как много людей проводят больше, чем обычно времени вне больших городов и торговых центров. Однако главной причиной текущего тренда остается слабый спрос, обусловленный макроэкономическими факторами такими, как растущие расходы домохозяйств после повышения НДС в начале года, — отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. — Особенно это касается автомобильного сектора, где мы имеем рынок, который до сих пор адаптируется к существенному понижению правительственных субсидий, стимулировавших розничные продажи в прошлом. Мы должны посмотреть, как эти факторы скажутся в будущем, но сейчас мы наблюдаем довольно непростую картину».

Общий объем рынка новых автомобилей в России в 2019 году составил 677,5 тыс. шт., что на 2,2% меньше, чем в январе-мае 2018 года.