Китайцы позволят россиянам исследовать туманности

Китайское агентство пилотируемой космонавтики сообщило, что отобрало девять экспериментов, которые будут проведены на Китайской модульной космической станции. Один из них исследует мутации, которым подвергается ДНК в космосе. Станция будет значительно больше первых двух и начнет работу на орбите в 2022 или 2023 годах. Всего для новой станции было предложено 42 проекта, в девяти выбранных китайским агентством будут участвовать представители 17 стран.



Первая орбитальная космическая станция Китая — «Тяньгун-1» — была запущена в 2011 году. Она была переделана из космического корабля «Шэньчжоу» и выполнила прежде всего роль испытательного полигона для отработки стыковки в космосе. Затем на ней побывали две экспедиции тайконавтов (так китайцы называют космонавтов). В 2016 году со станцией была потеряна связь, в апреле 2018-го она сошла с орбиты и сгорела в плотных слоях атмосферы.

Станция «Тяньгун-2» была запущена в сентябре 2016 года и послужила моделью для проверки систем жизнеобеспечения будущей большой космической станции. В июне 2018 года станция сменила орбиту — для подготовки схода с орбиты, однако с тех пор вернулась на прежнюю траекторию.

Три года назад предполагался запуск станции «Тяньгун-3», однако затем было решено сосредоточиться на строительстве и запуске Китайской модульной космической станции. Она будет примерно вполовину меньше первой в истории космонавтики обитаемой орбитальной станции «Мир» и в семь раз меньше Международной космической станции.

Те девять экспериментов, которые пока отобраны для Китайской модульной космической станции, весьма схожи с экспериментами, которые уже проводились на МКС, запущенной еще в 1998 году.

Любопытен национальный состав групп ученых, подготовивших эксперименты для Китайской модульной космической станции. Там не только представители космических держав — России, Индии, Японии, но и стран со средними и низкими доходами населения. В их числе Мексика, Перу и даже Кения. Такова политика китайского руководства, которое старается как можно больше стран вовлечь в орбиту своего влияния, в том числе через научные проекты. «В космическом сотрудничестве учитываются особые потребности развивающихся стран. Им было рекомендовано подавать совместные заявки с развитыми странами»,— комментировал ситуацию Ван Цюнь, посол Китая в Управлении по вопросам космического пространства ООН в Вене.

Среди экспериментов — индийско-российский: обсерватория, которая будет вести спектроскопическое исследование газовых туманностей. Спектрограф будет одновременно вести съемку туманностей и определять спектры протяженных объектов в нескольких точках. Звезда в этом эксперименте будет считаться точечным объектом, а галактика — протяженным.

Группа европейских институтов предложила эксперимент, в ходе которого будут собираться данные, как микрогравитация и радиация влияют на мутации ДНК. Вместо человеческих органов будет создана их имитация — трехмерные биологические структуры.

Свой эксперимент будет и у исследователей из Саудовской Аравии: они собираются тестировать работу новейших солнечных элементов.

Среди других победителей — детектор высокоэнергетического гамма-излучения Polar-2. На «Тяньгуне-2» работал его предшественник, просто Polar. По данным журнала Nature, этому прибору впервые в истории исследования космоса удалось зафиксировать поляризацию гамма-излучения, возникшего в момент гравитационного коллапса звезды, после чего образовалась черная дыра.

Некогда первый подобный всплеск гамма-излучения был принят американскими астрофизиками за свидетельство того, что СССР продолжает ядерные испытания.

Ни один из экспериментов на Китайской модульной космической станции не будет американским. С одной стороны, вот уже восемь лет NASA не сотрудничает с Китайским агентством пилотируемой космонавтики, с другой — несколько американских исследователей приняли участие в заявках, но им было отказано.

США пока участвуют в работе другой орбитальной станции — МКС, но после 2024 года значительно сократят финансирование, поскольку будут сосредоточивать усилия и деньги на строительстве станции на орбите Луны. Вероятно, МКС тогда уже перестанет функционировать, так что Китайская модульная космическая станция останется единственной лабораторией на низкой околоземной орбите.

Кирилл Кривов