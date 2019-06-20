Региональный детский омбудсмен выступила против конкурсного отбора в первые классы

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова, выступая перед депутатами регионального парламента, прокомментировала ситуацию с конкурсным отбором в первые классы пермской гимназии №4. Госпожа Денисова призналась, что «была очень удивлена, увидев в положении о приеме, что преимущественное право имеют дети, закончившие „субботнюю школу“ гимназии». «Естественно, ни в законодательстве Российской Федерации, ни в краевом таких условий нет. Никакого специального отбора в первые классы быть не должно. Все дети одинаковые, и все должны получать бесплатное общее образование на одинаковых условиях»,— заявила уполномоченный. Вместе с тем она отметила, что конкурсный отбор допустим при формировании классов с углубленным изучением предметов в средней и старшей школе.

Депутат от «Справедливой России» Илья Шулькин назвал это решение «половинчатым». «Если школы с углубленным изучением начнут принимать детей в первые классы по месту жительства, то что с ними делать дальше? Отчислять их, производя отбор с четвертого класса?» — отметил парламентарий.

Напомним, ранее краевая прокуратура выявила нарушения законодательства при приеме детей в первые классы пермской гимназии №4.Образовательное учреждение ввело разный проходной балл при поступлении в первый класс для мальчиков и девочек (65,7 для мальчиков и 69,1 для девочек). По итогам проверки надзорный орган назвал незаконными и фактическую гендерную дискриминацию, и сам факт индивидуального отбора первоклассников. В надзорном органе считают, что такой отбор по действующему законодательству возможен только с пятого класса. В департаменте образования Перми отметили, что «ситуация открыла системную проблему зачисления детей в статусные учреждения».