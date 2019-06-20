Городской романтик

В Париже Valentino показали мужскую коллекцию сезона весна-лето 2020. Креативный директор бренда Пьерпаоло Пиччолли назвал ее «одеждой для городских романтиков». Это сдержанная мужская одежда для городских модников, которые подустали от стритвира и предпочитают рейву поход в музей современного искусства.

«Идея была в том, чтобы через одежду показать глубину внутреннего мира человека. Возможность исследования себя. Возможность ментального бегства»,— говорил накануне парижского показа Пьерпаоло Пиччолли порталу WWD. К работе над новой коллекцией он привлек английского художника Роджера Дина. Тот известен в первую очередь по своей работе с прог-рокерами 1970-х Yes. Дин оформлял им обложки альбомов, а параллельно на концертах приторговывал собственными картинами — странными «лунными» пейзажами, за которые его позже прозвали отцом фэнтезийного стиля в живописи.

Дину не впервой видеть свои принты на одежде. Фанатский мерч Yes с его работами расходился, по его собственным словам, «миллионами копий». Но все же звонок из Valentino его удивил. «Впервые все стало так серьезно»,— прокомментировал художник свой заход на парижский подиум.

Показ мужской коллекции Valentino, сезона весна-лето 2020 на Неделе Моды в Париже Показ мужской коллекции Valentino, сезона весна-лето 2020 на Неделе Моды в Париже Показ мужской коллекции Valentino, сезона весна-лето 2020 на Неделе Моды в Париже Показ мужской коллекции Valentino, сезона весна-лето 2020 на Неделе Моды в Париже Показ мужской коллекции Valentino, сезона весна-лето 2020 на Неделе Моды в Париже

Показ Valentino открылся чередой оранжевых оверсайз рубашек и туник с психоделическими принтами Дина. Пиччолли добавил к ним брюки-чинос, коричневые, черные и серые плащи, вкрапления камуфляжа и безусловный хит Valentino — кроссовки Rockrunner: невысокие, на рельефной подошве, оставляющие щиколотку открытой. Время от времени на подиуме появлялись модели в вязаных свитерах желто-голубых расцветок или белоснежных рубашках, удлиненных до колена, в сочетании с черными слаксами. И тогда все действительно начинало напоминать «последних романтиков», о которых говорил дизайнер.

В отношении аксессуаров у Пиччолли все предельно функционально: строгие ремни с логотипом бренда (абсолютный хит), лаконичные микросумочки, объемные рюкзаки.

Коллекция Пиччолли будто специально создана под лето в мегаполисе, где не будет много жары, а офисные будни нужно совмещать с фитнес-тренировками и походами на выставки.

Пиччолли — универсал, который может с одинаковым успехом одевать взыскательных голливудских звезд, но при этом не забывать о простых жителях планеты Земля. Им не нужна индейская раскраска, но жизненно необходимы простые, сочетаемые друг с другом вещи-конструкторы. Легкий налет концептуализма в виде принтов Роджера Дина только дополняет их. Обладатель таких вещей как бы заявляет о себе: «Да, у меня глубокий внутренний мир. Но при этом и твердый стержень, который не раскачают ветра стрессов, курса евро и “Брексит”».

Михаил Боков