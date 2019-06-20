Развитие мозга — важнее всего

Ученые частного Северо-Западного университета (Эванстон, штат Иллинойс, США) предположили, что существует взаимосвязь между тем, сколько энергии расходует мозг пятилетнего ребенка, и риском, что у него начнется ожирение. Исследователи уверены, что их работа поможет скорректировать программы дошкольного развития, чтобы снизить этот риск и увеличить скорость развития ребенка.

«Всем известно, сколь важное влияние оказывает интенсивность метаболизма на набор веса,— говорит Кристофер Кузава, профессор антропологии в Weinberg College of Arts&Sciences, сотрудник Северо-Западного университета.— Когда ребенку пять лет, организм его направляет почти половину имеющейся энергии на развитие мозга. Однако до сих пор не было понятно, как эта энергия перераспределяется и как используется мозгом у разных детей. Это большой пробел в нашем понимании детского метаболизма».

Новая гипотеза основана на более раннем исследовании Кузавы и его коллег — от 2014 года. Тогда они выяснили, что за всю жизнь организма на деятельность мозга уходит в среднем две трети энергии тела в состоянии покоя. Кроме того, ученые обнаружили, что почти половина всей имеющейся у ребенка пяти лет энергии употребляется на развитие различных функций мозга. Исследование показало, что в возрасте пяти лет энергетические расходы организма растут, а скорость набора веса снижается. В дальнейшем, в более позднем детском и далее в подростковом возрасте, расходы энергии на развитие мозга постепенно падают, а скорость набора веса начинает расти.

«Эти данные помогли подтвердить давнюю гипотезу антропологов, что человеческие детеныши растут в раннем детстве гораздо медленнее по сравнению с другими млекопитающими и приматами отчасти потому, что мозгу необходимо значительно больше энергии на развитие»,— заключает Кузава.

Геннадий Личинский