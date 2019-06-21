Кристально чистые

С начала лета косметика неожиданно приобретает новогодний вид: средства переливаются и блестят всеми цветами радуги, а упаковки похожи на иллюстрации к «Хозяйке Медной горы». «Коммерсантъ Стиль» выясняет, почему это происходит и зачем такой макияж нужен в реальной жизни в жаркое время года.
Сегодня невозможно зайти в магазин и не встретить кремы с кварцем, холистические аромамасла с янтарем, «лунные» ароматы в спиритуальном оформлении и с такими же нотами в составе, и вот теперь настала очередь макияжа. В тени, помады, румяна стали добавлять те же «кристально-каменные» ингредиенты, что и в кремы, а пудреницы переливаются всеми гранями холодного блеска пластмассовых бриллиантов. Откуда возникла такая внезапная и внесезонная «переориентация»? Журналист Полина Сохранова, с недавних пор сооснователь онлайн-магазина кристаллов и изделий из натурального камня QUARZ, считает эту моду на кристаллы неслучайной: «В индустрии красоты процветает направление crystal infused, crystalized, crystal shaped. И это все не одно и то же. Во-первых, существуют нишевые бренды, которые занимаются кристаллами по призванию. Их создатели и клиенты ценят холистический подход, естественность в красоте и натуральность в составах, поэтому в их ассортименте можно встретить, например, успокаивающий тоник для лица, настоянный на аметистах в новолуние. Во-вторых, есть бьюти-гиганты, которые отвечают на высокий интерес к минералам и выпускают коллекции, заряженные их силой и высокими вибрациями. В-третьих, есть те, кто просто играет в прелести тематики и предлагает флакон духов в форме кристалла или называет помаду в честь розового кварца. Нишевые делают все это вообще по другим причинам, потому что
Сейчас это большой социальный тренд. А гиганты подхватывают эту тему».
Итак, в новой коллекции макияжа Тома Форда помады называются Lip Spark, они как будто обсыпаны сапфировой и изумрудной крошкой, а потому губы просто переливаются от блеска драгоценностей на них. Тени Smashbox выглядят так же — просто сияние макияжа переносится на веки. Юрий Ананов, международный визажист, уверен, что причина такой «кристаллизации» в том, что бренды наконец услышали требования и пожелания клиентов и начали выпускать пигментированные косметические продукты. «Ведь девушкам и некоторым молодым людям по духу суперблестящие эффекты, для многих из нас каждый день как новогодняя ночь»,— комментирует Юрий. Для тех, кто настроен не так радужно, стоит практически подойти к сиянию на лице и продумать, как правильно все это наносить. Юрий советует спокойно относиться к экспериментам с блеском и цветом, просто использовать перед их нанесением матирующий праймер. «Блестящий косметический продукт — это отличный способ придать объем в нужном месте или скажем, убрать проблему (мешки, синяки). Для кожи лица и тела подходят продукты только с мелкодисперсным блеском — это важно! Что же касается крупных блесток, их я люблю вклеивать в ресницы нижнего века, создается магический эффект»,— считает он.
На самом деле все эти игры с драгметаллами на лице — суть и отголосок из детства (вспомним, какой притягательный макияж носили сказочные королевы), и попытки не просто сиять, но и извлекать пользу для кожи от таких продуктов (это уже дань взрослому периоду жизни). Начинали этот тренд американцы Bare Minerals, они стали добавлять в пудры минеральные составы, микроэлементы, и тем самым привлекали осознанную клиентуру, которая не просто наносит макияж, а ухаживает за собой.
В целом, все это позитивно действует на психику и явно уменьшает привычный ежедневный стресс.
Tom Ford
Коллекция помад Tom Ford Extrme Lip Spark с насыщенным цветом и ярким глиттером. В линейке 12 оттенков: от сияющих естественных Surge и Thrust до рубинового Stunner и глянцево-серебристого Bolt.
Dior
Сияющие румяна Diorskin Nude Luminizer Blush вышли в двух оттенках — ярком коралловом с золотистым блеском и сливовой фуксии. В их составе содержатся высокопигментированные и сияющие частицы.
Smashbox
Коллекция декоративной косметики Crystalized из шести средств макияжа была создана совместно с Бри Луной, основательницей The Hoodwitch, сообщества современных мистиков, практикующих магию в повседневной жизни. Основой коллекции стала вера в природную красоту и скрытую силу кристаллов. В нее вошли праймер-cпрей, увлажняющий праймер, жидкий хайлайтер, тени для век и блески для губ.
Urban Decay
Глиттерная коллекция марки включает в себя 4 продукта: гель с блестками для тела, подводки для глаз Heavy Metal, карандаши и блески для губ.