Кристально чистые

С начала лета косметика неожиданно приобретает новогодний вид: средства переливаются и блестят всеми цветами радуги, а упаковки похожи на иллюстрации к «Хозяйке Медной горы». «Коммерсантъ Стиль» выясняет, почему это происходит и зачем такой макияж нужен в реальной жизни в жаркое время года.



Сегодня невозможно зайти в магазин и не встретить кремы с кварцем, холистические аромамасла с янтарем, «лунные» ароматы в спиритуальном оформлении и с такими же нотами в составе, и вот теперь настала очередь макияжа. В тени, помады, румяна стали добавлять те же «кристально-каменные» ингредиенты, что и в кремы, а пудреницы переливаются всеми гранями холодного блеска пластмассовых бриллиантов. Откуда возникла такая внезапная и внесезонная «переориентация»? Журналист Полина Сохранова, с недавних пор сооснователь онлайн-магазина кристаллов и изделий из натурального камня QUARZ, считает эту моду на кристаллы неслучайной: «В индустрии красоты процветает направление crystal infused, crystalized, crystal shaped. И это все не одно и то же. Во-первых, существуют нишевые бренды, которые занимаются кристаллами по призванию. Их создатели и клиенты ценят холистический подход, естественность в красоте и натуральность в составах, поэтому в их ассортименте можно встретить, например, успокаивающий тоник для лица, настоянный на аметистах в новолуние. Во-вторых, есть бьюти-гиганты, которые отвечают на высокий интерес к минералам и выпускают коллекции, заряженные их силой и высокими вибрациями. В-третьих, есть те, кто просто играет в прелести тематики и предлагает флакон духов в форме кристалла или называет помаду в честь розового кварца. Нишевые делают все это вообще по другим причинам, потому что

кристаллы — важный инструмент в жизни людей которые считают себя spiritual but not religious (“духовными, но не религиозными”.— пер. ред.)

Сейчас это большой социальный тренд. А гиганты подхватывают эту тему».

Итак, в новой коллекции макияжа Тома Форда помады называются Lip Spark, они как будто обсыпаны сапфировой и изумрудной крошкой, а потому губы просто переливаются от блеска драгоценностей на них. Тени Smashbox выглядят так же — просто сияние макияжа переносится на веки. Юрий Ананов, международный визажист, уверен, что причина такой «кристаллизации» в том, что бренды наконец услышали требования и пожелания клиентов и начали выпускать пигментированные косметические продукты. «Ведь девушкам и некоторым молодым людям по духу суперблестящие эффекты, для многих из нас каждый день как новогодняя ночь»,— комментирует Юрий. Для тех, кто настроен не так радужно, стоит практически подойти к сиянию на лице и продумать, как правильно все это наносить. Юрий советует спокойно относиться к экспериментам с блеском и цветом, просто использовать перед их нанесением матирующий праймер. «Блестящий косметический продукт — это отличный способ придать объем в нужном месте или скажем, убрать проблему (мешки, синяки). Для кожи лица и тела подходят продукты только с мелкодисперсным блеском — это важно! Что же касается крупных блесток, их я люблю вклеивать в ресницы нижнего века, создается магический эффект»,— считает он.

На самом деле все эти игры с драгметаллами на лице — суть и отголосок из детства (вспомним, какой притягательный макияж носили сказочные королевы), и попытки не просто сиять, но и извлекать пользу для кожи от таких продуктов (это уже дань взрослому периоду жизни). Начинали этот тренд американцы Bare Minerals, они стали добавлять в пудры минеральные составы, микроэлементы, и тем самым привлекали осознанную клиентуру, которая не просто наносит макияж, а ухаживает за собой.

Кальций и магний полезны для кожи, они заряжают клетки энергией, а малахит и кварц помогают усиливать метаболические процессы в клетках. После таких теней и пудр кожа и правда выглядит более ухоженной и сияющей.

В целом, все это позитивно действует на психику и явно уменьшает привычный ежедневный стресс.