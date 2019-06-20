«Уральские авиалинии» увеличили частоту рейсов Москва – Анапа

Компания «Уральские авиалинии» увеличила частоту выполнения рейсов по маршруту Москва – Анапа – Москва. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, до середины октября самолеты авиакомпании будут из столицы на курорт и обратно до четырех раз в день. Дополнительные рейсы были введены в расписание в связи с популярностью направления у жителей Москвы.

Рейсы в Анапу будут выполняться до 13 октября 2019 года на авиалайнерах Airbus. По информации с официального сайта «Уральских авиалиний», стоимость перелета из Москвы в Анапу на ближайшую субботу, 22 июня, составит 4117 руб. по тарифу «Промо», 4617 руб. - по тарифу «Эконом», 7117 руб. - по тарифу «Премиум-эконом» и 40 752 руб. - по тарифу «Бизнес».

Василий Хитрых