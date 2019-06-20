Акции «Яндекса» установили новый исторический максимум

Акции компании «Яндекс» на Московской бирже поднялись выше 2519 руб., установив новый исторический максимум. По состоянию на 15:32 бумаги компании поднялись на 1,93%, до 2517,8 руб. за акцию.

Ранее сегодня гендиректор «Яндекса» Елена Бунина в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным спросила, возможно ли сформировать в стране правовые режимы, которые помогли бы отечественным компаниям опережать иностранных конкурентов в технологических областях. В частности, госпожа Бунина привела в пример беспилотные технологии «Яндекса», продвижением которых компания занимается и за рубежом.

Об эксперименте по допуску беспилотных автомобилей на российские дороги читайте в публикации “Ъ”.

“Ъ” ведет онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным.