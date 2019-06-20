Прокуратура организовала проверку после обращения жителей Верхней Салды к Путину

Свердловская прокуратура организовала проверку после жалоб жителей Верхней Салды на проблемы с вывозом мусора. О проблеме сегодня сообщили в ходе «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным.

«Прокуратура даст правовую оценку исполнения требований законодательства при организации вывоза отходов в Верхнесалдинском городском округе. Специалисты выяснят, вывозится ли мусор в сроки, указанные в договоре, какие меры предприняты региональным оператором по установке контейнеров для сбора мусора в частном секторе округа»,— сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил заместителю регионального министра энергетики и ЖКХ Егору Свалову выехать в Верхнюю Салду для проверки информации о проблемах с вывозом мусора. 21 июня господин Свалов проверит график вывоза, который, в случае необходимости, будет скорректирован, сообщали в департаменте информполитики. За вывоз мусора а Верхней Салде ответственна компания «Рифей» (бенефициаром является Игорь Шило, аффилированный с «Корпорацией СТС» Алексея Боброва и Артема Бикова).

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