На восстановление леса по нацпроекту «Экология» в Оренбуржье выделено 68 млн рублей

На сохранение и воспроизводство лесного фонда в Оренбургской области в текущем году выделено 68 млн руб. Деньги направлены в рамках национального проекта «Экология». Об этом сообщает региональное правительство со ссылкой на врио губернатора Дениса Паслера.

«Из них, значительная часть – 43,8 млн руб. – направлена на закупку лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования для государственного учреждения “Центр пожаротушения и охраны лесов Оренбургской области”»,– цитируются в сообщении слова Дениса Паслера.

По словам врио губернатора Оренбуржья, леса занимают немногим более 4% от всей территории области, при этом с каждым летом растет пожароопасность. В связи с этим область нуждается в новых спецавтомобилях и оборудовании, добавил Денис Паслер.

В частности, для этих целей были закуплены три пожарные автоцистерны на 3 и 6 куб. м и 12 малых лесопатрульных комплексов на базе автомобиля УАЗ «Фермер» с оборудованием для тушения низовых и степных палов. Также приобретены четыре колесных трактора МТЗ «Беларус» для тушения огня в труднодоступных местах и локализации лесных пожаров.

Георгий Портнов