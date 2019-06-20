BMW 8-Series Gran Coupe будет стоить от 6,4 млн рублей

Компания BMW назвала стоимость 4-дверного купе 8-Series Gran Coupe на российском рынке.

В России появятся все версии новинки. Модификации 840i (от 6,4 млн руб.) и 840i xDrive (от 6,5 млн руб.) оснащаются 340-сильным 3-литровым бензиновым турбомотором, для 840d xDrive (от 6,5 млн руб.) предусмотрен 320-сильный 3-литровый турбодизель, а флагманский вариант M850i xDrive (от 8,3 млн руб.) комплектуется 530-сильным 4,4-литровым турбированным V8.

Все двигатели сочетаются с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом (заднеприводное исполнение предусмотрено только для варианта 840i). На российском рынке BMW 8-Series Gran Coupe, которую показали в июне 2019 года, появится 15 октября.